Weekend del 25 aprile con l'ombrello: le previsioni meteo a Pisa

Non sarà un ponte all'insegna del bel tempo e dell'alta pressione quello del prossimo 25 aprile. Almeno non dovunque. Dopo la perturbazione di metà settimana (che sta portando piogge su varie regioni italiane), già oggi, venerdì, un nuovo fronte depressionario conquisterà la penisola iberica iniziando a spostarsi verso est. Secondo i metereologi di 3BMeteo questa perturbazione punterebbe proprio sull'Italia, causando un peggioramento delle condizioni climatiche a partire dalla giornata di sabato. Precipitazioni sono dunque previste nelle prime ore del mattino al nord-ovest, mentre nel corso della giornata qualche rovescio potrebbe cadere anche su Toscana e Sardegna.

Le previsioni meteo a Pisa

SABATO 23 APRILE. Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2370m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

DOMENICA 24 APRILE. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1908m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

LUNEDI' 25 APRILE. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2328m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.