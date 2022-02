Meteo, peggioramento in arrivo: a Pisa venerdì di nuvole e pioggia poi torna il sole

Una perturbazione in discesa dal Nord Europa eroderà nelle prossime ore il campo di alta pressione che ha favorito le ultime giornate di bel tempo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino. "Determinerà un peggioramento sulla Toscana sin dalle prime ore di venerdì, quando le prime piogge interesseranno le aree più settentrionali della regione. Tra la sera e la notte su sabato transiterà la parte più attiva del fronte che provocherà un peggioramento con piogge e rovesci soprattutto sulle zone interne, mentre l’aria fredda che spingerà il fronte verso sud causerà un sensibile abbassamento delle temperature e del limite delle nevicate sull’Appennino, previste fino a quote collinari o a tratti pianeggianti. In giornata scorrerà velocemente verso sud favorendo un deciso miglioramento, ad eccezione di una residua variabilità sulle zone più interne. Domenica il fronte si allontanerà ulteriormente verso sud sotto la spinta di intense correnti settentrionali che favoriranno condizioni in prevalenza soleggiate, ma con clima frizzante ed una sostenuta ventilazione settentrionale, con raffiche che in mare aperto daranno luogo a burrasche".

METEO PISA. Venerdì sarà una giornata nuvolosa con piogge intermittenti, un po’ più frequenti in serata. Temperature minime sui 10°C, massime intorno a 14°C. Sabato veloce miglioramento con esaurimento delle precipitazioni e cieli sereni per tutta la giornata, ma caleranno le temperature e di notte la colonnina scenderà fin verso i 3°C, di giorno non oltre i 13°C. Domenica giornata soleggiata e temperature minime sui 4°C, massime intorno a 12°C.