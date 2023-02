Meteo, domenica cambia tutto: pioggia e freddo sul pisano

"L’anticiclone che per giorni ha dominato sul Mediterraneo centrale subirà un graduale indebolimento nella seconda parte della settimana, a causa della formazione di un vortice sulla Penisola Iberica. Questo invierà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia correnti umide e miti sudoccidentali, responsabili di annuvolamenti irregolari per alcuni giorni sulla nostra regione, con qualche debole pioggia tra venerdì e sabato sull’alta Toscana". E' quanto conferma il meteorologo di 3BMeteo Lorenzo Badellino che aggiunge: "Le condizioni dovrebbero subire però un cambiamento più netto sul finire della settimana, quando correnti fredde di origine artica irromperanno sul Mediterraneo, generando una strutturata area di bassa pressione proprio intorno all’Italia. Dal suo centro verrà inviata una perturbazione che domenica coinvolgerebbe la Toscana con un peggioramento del tempo, caratterizzato da piogge e rovesci a tratti anche intensi e da un’apprezzabile diminuzione delle temperature. Il limite pioggia-neve potrebbe abbassarsi notevolmente con il passare delle ore, anche fino a quote pianeggianti entro sera, tanto che alcuni fiocchi non sarebbero esclusi in mezzo alla pioggia a fine giornata su Firenze. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche, a causa dell’evoluzione molto dinamica e della distanza temporale".

METEO PISA. Nuvolosità irregolare anche compatta caratterizzerà il tempo su Pisa fino a sabato, con qualche timida apertura nel pomeriggio di giovedì e alcune pioviggini sabato. Le temperature oscilleranno intorno a 9/11°C nei valori minimi, mentre di giorno toccheranno i 14/15°C. Domenica invece è atteso un netto calo delle temperature nel corso della giornata, con piogge e rovesci e valori termici in serata anche intorno a soli 5°C.