Meteo, l'anticiclone africano si indebolisce: in arrivo tempo instabile nel pisano

Umide ed instabili correnti di matrice atlantica raggiungeranno il Mediterraneo Centro-Occidentale nelle prossime ore, generando un area di bassa pressione che andrà approfondendosi sulle Baleari traslando entro venerdì sul medio-basso Tirreno. E' quanto rende noto, a proposito dell'evoluzione meteo, il meteorologo di 3BMeteo Stefano Ghisu.



Il tempo sulla Toscana si manterrà complessivamente stabile tra mercoledì e giovedì, seppur con il transito di nuvolosità medio-alta frastagliata e locale variabilità diurna limitata ad Appennino e pre-Appennino. Da venerdì con l'avvicinamento graduale del vortice le correnti si disporranno da Nordest, favorendo primi spunti instabili diurni su aree interne e pianura. Segue un weekend instabile tra pomeriggio e sera, in particolare sabato, con rovesci e probabili temporali a partire dall'entroterra in estensione alle aree centro-occidentali della Regione.

Clima caldo per il periodo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 32-34°C tra giovedì e sabato; in calo domenica. Venti in rinforzo nel weekend.

METEO PISA. Tempo stabile nei prossimi giorni, ma con cieli spesso offuscati dal transito di nuvolosità medio-alta stratificata. Weekend più movimentato, con probabili brevi spunti piovosi tra sabato e domenica. Clima caldo, con punte massime di 32-34°C fino a sabato; in calo domenica.