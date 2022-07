Meteo, niente pioggia a Pisa ma il super caldo allenta la presa

Prosegue la fase anticiclonica sulla nostra Penisola, con caldo africano ancora intenso su gran parte delle regioni italiane. Nell'ultimo weekend in diverse città il caldo ha raggiunto valori record stagionali, con picchi oltre i +40°C in diverse località del Centro-Nord, specie in Valpadana. In Toscana, il termometro ha raggiunto diffusamente valori intorno i +38/+39°C, con picchi fino a +40°C su valli e pianure interne del fiorentino, aretino e senese.



"Nei prossimi giorni - sottolinea il meteorologo di 3bmeteo Alessandro Conigliaro - un indebolimento del campo di alta pressione determinerà un parziale e momentaneo smorzamento della canicola, con caldo in lieve calo, seppur all'interno di un contesto pienamente estivo, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali. Il calo dei geopotenziali determinerà l'afflusso di correnti più fresche e umide in quota, favorendo maggiori condizioni per lo sviluppo di attività convettiva sui settori appenninici, specie tra martedì e giovedì, con temporali sparsi alternati a pause asciutte e soleggiate. Altrove permarranno condizioni in prevalenza soleggiate, salvo qualche nube bassa al mattino su litorali e pianure tra pisano, lucchesia e livornese. Temperature massime che raggiungeranno picchi fino a 35-36°C su aree interne, mentre saranno più contenute sulla costa, ma con condizioni afose fino a tarda sera. Anticiclone africano che continuerà a stazionare sul Mediterraneo con nuovo e graduale rinforzo sulla nostra penisola, specie sulle regioni centro-meridionali".



condizioni ancora anticicloniche con caldo intenso seppur con lieve smorzamento della canicola. Infatti, nei prossimi giorni un graduale indebolimento dell'anticiclone porterà un allentamento del caldo, riportando le temperature in linea con i valori tipici della terza decade di luglio. Punte massime che potranno raggiungere valori intorno ai +31/+33°C. Nello specifico ritroveremo condizioni in prevalenza soleggiate, salvo qualche nube bassa e foschia al mattino.