Meteo a Pisa: un ponte del 25 Aprile tra sole e piogge

Una certa instabilità continuerà ad interessare la Toscana nei prossimi giorni, in particolare di pomeriggio le zone interne, dove frequenti saranno i rovesci e i temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi in serata. Lo rende noto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.



"Sulla nostra regione infatti mancherà un campo di alta pressione capace di dar luogo a giornate pienamente soleggiate e rimarremo così in balia di infiltrazioni umide provenienti dal Tirreno. Queste verranno amplificate giovedì dalla presenza di un vortice a nord delle Alpi, con temporali che potranno localmente assumere carattere grandinigeno sulle zone dell’entroterra, esaurendosi poi nel corso della serata. Condizioni più soleggiate e asciutte interesseranno le aree costiere. Le temperature si manterranno nelle medie della stagione, localmente al di sotto nei settori interessati dalle precipitazioni. Da venerdì una graduale rimonta anticiclonica favorirà condizioni più stabili con temperature in aumento, ma tra domenica e l’inizio della prossima settimana potremmo assistere ad una nuova intensificazione dell’instabilità con ritorno di locali piogge e qualche temporale proprio durante il Ponte del 25 Aprile".

Meteo a Pisa

Mercoledì sarà una giornata in prevalenza soleggiata e gradevole, con temperature massime fino a 21°C. Giovedì ad iniziali condizioni soleggiate seguirà un aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno, seppur senza fenomeni. Le temperature caleranno leggermente e le massime non supereranno i 18/19°C. Condizioni più stabili e soleggiate caratterizzeranno le giornate di venerdì, sabato e domenica, con temperature in ripresa, fin verso i 21/23°C di giorno. Da lunedì, tuttavia, possibile nuovo incremento dell’instabilità con ritorno di alcune piogge.