Maltempo, ancora pioggia e neve: le previsioni meteo a Pisa

“Il tempo ha cambiato radicalmente volto sull’Italia e sul Mediterraneo in generale, dopo mesi di piogge spesso centellinate ora si è aperta una fase decisamente piovosa, sebbene con effetti diversi a seconda delle zone d’Italia” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “Fino a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari. Ulteriori piogge e rovesci, dopo aver interessato copiosamente il Nord, si estenderanno anche al Centrosud, dapprima sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, ma successivamente concentrandosi sulle regioni adriatiche. Insomma chi prima o chi dopo un po' tutti verremo interessati dalle piogge, che ricordiamo essere quanto mai preziose in vista della prossima primavera-estate, considerando che diverse regioni versavano, e tuttora risultano, in serio deficit pluviometrico (in primis quelle del Sud, mentre sul Piemonte la situazione sta migliorando)”.

ALPI SOMMERSE DALLA NEVE E NE CADRA’ ANCORA TANTA. “Negli ultimi giorni è caduta davvero tanta neve sulle Alpi, che ne avevano decisamente bisogno - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - gli accumuli complessivi, del tutto provvisori dal momento che sta ancora nevicando, hanno raggiunto localmente i 70-90cm dai 1200-1400m di quota a seconda delle zone (in primis Alpi Orobie, Valchiavenna ma localmente anche su Trentino e Piemonte), mentre dai 1800-2000m si superano anche 1-2 metri di manto nevoso. Una vera manna in vista del semestre caldo incipiente, considerando che questa neve costituisce un serbatoio d’acqua a progressivo rilascio durante la fusione. E non è finita dal momento che probabilmente il prossimo weekend assisteremo a nuove copiose nevicate, in genere dalle quote medie, specie domenica. Nei prossimi giorni un po' di neve arriverà finalmente anche sull’Appennino, sebbene in genere a quote medio-alte. Prestare attenzione al rischio valanghe che, specie sulle Alpi, sarà da moderato a forte nei prossimi giorni”.

DAL WEEKEND NUOVA ONDATA DI MALTEMPO. “Come già accennato dal prossimo weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con ulteriori piogge abbondanti inizialmente soprattutto al Nord, ma che successivamente potrebbero estendere la propria influenza anche al Centrosud. Si conferma dunque una lunga fase piovosa che potrebbe accompagnarci almeno fino al 4-5 marzo” concludono da 3bmeteo.com

Le previsioni a Pisa

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO. A Pisa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2074m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

GIOVEDI' 29 FEBBRAIO. A Pisa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1972m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest.

VENERDì 1 MARZO. A Pisa cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1761m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.