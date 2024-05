Meteo, ancora tempo instabile tra sole e nuvole: le previsioni per il weekend a Pisa

"Il vortice di bassa pressione in transito sull'Italia tra il 1 maggio e la giornata di giovedì avrà una storia sul nostro paese anche nella giornata di venerdì. Rovesci e locali temporali sono attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata su parte del Nord, soprattutto il Nordest, le zone interne del Centro e su parte del Sud, soprattutto il basso Adriatico. Poi nel weekend l'area di bassa pressione prenderà la strada dell'Europa orientale allontanandosi progressivamente. Nel frattempo dal vicino Atlantico nuovi impulso freschi si intrufoleranno in un corridoio di bassa pressione tra il Regno Unito e la Francia". E' quanto ci attende nelle prossime ore secondo i meteorologi di 3bmeteo.com.

"Nella giornata di sabato la presenza di questa bassa pressione sulla Manica unitamente alla bassa pressione in allontanamento verso i Balcani potrà condizionare ancora il tempo delle regioni settentrionali portando dei piovaschi e dei temporali. I modelli li inquadrano prevalentemente sulle zone alpine e prealpine sia occidentali che orientali. Orientali nella prima parte della giornata e occidentali verso sera - sottolineano da 3bmeteo - questi piovaschi non dovrebbero raggiungere le zone di pianura dove ci sarà una certa variabilità ma non sarà particolarmente attiva. Le regioni centro meridionali dovrebbero invece risentire ancora un po' dell'influenza della saccatura orientale con qualche temporale soprattutto pomeridiano lungo la dorsale appenninica e occasionalmente sulla Puglia. Le temperature tenderanno a guadagnare qualche punto".

"Nella giornata di domenica l'ulteriore allontanamento della saccatura verso la Turchia favorirà un aumento della pressione sull'Italia. Un anticiclone ibrido per metà sub tropicale che dovrebbe portare prevalenti condizioni di bel tempo con temperature in generale aumento - concludono - saranno da mettere in conto in questo contesto alcuni isolati temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi".

Le previsioni meteo a Pisa

VENERDI' 3 MAGGIO. Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1887m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

SABATO 4 MAGGIO. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2289m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

DOMENICA 5 MAGGIO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.