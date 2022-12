Meteo, fine settimana con l'ombrello nel pisano: pioggia e temporali in vista

Nuova ondata di maltempo in arrivo nel weekend sull'Italia, complice la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, che porterà tra sabato e domenica piogge e rovesci diffusi. Sulla Toscana, come rende noto Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, ci attende quindi un fine settimana instabile, con nuvolosità in progressivo aumento già da venerdì e primi piovaschi in serata sui settori interni e meridionali della Regione.



Sabato di maltempo su tutto il territorio, con piogge e rovesci diffusi, più intensi e a carattere temporalesco sulle aree costiere e sub-costiere di livornese e grossetano; possibili locali nubifragi. Venti moderati-tesi da E-NE, con forti raffiche lungo le coste. Quota neve sulle aree appenniniche prossima i 1200-1400m, in rapido aumento entro sera.



Domenica ancora instabile, con precipitazioni diffuse e a carattere di rovescio più frequenti sulle province settentrionali e in particolare a ridosso delle aree appenniniche, laddove risulteranno più intense. Maggiore variabilità sulla bassa Toscana. Venti da S-SE, moderati-tesi. Quota neve sulle aree appenniniche prossima i 1500-1700m.

METEO A PISA. Venerdì ancora stabile, tra sole e nubi irregolari, in progressivo aumento entro sera. Temperature massime di 12-13°C, minime di 2-3°C. Peggiora sabato con tratti di pioggia moderata, in intensificazione a rovesci nel corso della serata. Venti da E-NE moderati. Domenica instabile, con piogge e rovesci diffusi. Venti da S-SE moderati.