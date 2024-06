Meteo, la settimana inizia con le nuvole poi spazio al sole: le previsioni a Pisa

Sarà una settimana che inizierà all'insegna dell'instabilità per poi tornare gradualmente ad una fase di bel tempo.

"Il vortice che in avvio di settimana si posiziona sull'Italia centro-settentrionale si sposterà verso i Balcani martedì e al suo seguito la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia - spiegano da 3bmeteo - tuttavia fino a mercoledì lo Stivale rimarrà esposto ad una blanda circolazione di correnti occidentali, ancora in grado di accendere una certa instabilità diurna sulle zone di montagna, in particolare su quelle alpine. All'interno dello stesso flusso occidentale un corpo nuvoloso risalirà dal Nord Africa tra martedì sera e mercoledì e arrecherà qualche disturbo sulle nostre estreme regioni meridionali, con annuvolamenti e locali piovaschi. Da giovedì invece l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento, proiettate verso valori sempre più estivi".

Le previsioni meteo a Pisa

LUNEDI' 3 GIUGNO. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2652m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

MARTEDI' 4 GIUGNO. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3184m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

MERCOLEDI' 5 GIUGNO. Tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3521m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

GIOVEDI' 6 GIUGNO. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4188m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

VENERDI' 7 GIUGNO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4094m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.