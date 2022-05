Settimana tra sole e pioggia: le previsioni a Pisa

"Circolazione atmosferica che si mantiene debolmente instabile sulla Toscana, per un mercoledì caratterizzato da variabilità con sole prevalente sui settori occidentali e costieri, mentre locale instabilità pomeridiano-serale interesserà le aree interne tra senese, aretino e amiatino, con locali rovesci o brevi temporali. Possibili piovaschi in estensione al Fiorentino". E' il meteorologo di 3BMeteo Stefano Ghisu a rendere note le previsioni per i prossimi giorni nella nostra regione.

"Tra giovedì e venerdì è previsto il transito di una perturbazione più organizzata in risalita dal Tirreno, che porterà piogge diffuse al più moderate con rovesci più frequenti sui settori interni e lungo le aree appenniniche dell'alto aretino. Weekend tra sole, nubi irregolari e variabilità pomeridiana associata ad occasionali piovaschi più probabili nell'entroterra. Temperature massime stabili, con valori diurni entro i 21-24°C; in leggero calo venerdì quando le correnti al suolo gireranno da Nordest moderate".

METEO PISA. Mercoledì stabile e soleggiato. Temperature massime entro i 22°C e venti a tratti moderati occidentali. Tempo in peggioramento tra giovedì e venerdì, con più nubi e tratti di pioggia tra il debole e moderato; possibili spunti temporaleschi. Variabilità nel weekend tra sole e nuvolosità a tratti irregolare, associata ad occasionali piovaschi. Temperature massime in leggera flessione da venerdì quando le correnti gireranno da NE moderate.