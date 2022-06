Meteo, un weekend di gran caldo con temporali in agguato: le previsioni a Pisa

Weekend da caratteristiche meteo e climatiche contrapposte quello atteso dalle ultime previsioni meteo: da un lato, come riporta Today.it, avremo la massima espansione dell'onda calda sahariana sulle regioni meridionali e insulari e dall'altro l'arrivo di una perturbazione atlantica che andrà a confrontarsi con questa massa d'aria davvero rovente.

Inevitabili saranno fenomeni temporaleschi di forte intensità e frequentemente accompagnati da grandinate, quando? Nella seconda parte della giornata di domenica soprattutto la sera sulle regioni settentrionali ma non si escludono locali sfondamenti anche più a sud. Di contro sul resto della Penisola le condizioni di caldo si intensificheranno e si potrà toccare anche la soglia dei 40°C su alcune regioni come la Puglia e la Sicilia.

Andiamo allora a guardare nel dettaglio le previsioni.

Sabato tempo stabile sulla Penisola con sole alternato a nuvolosità alta e stratificata, più presente al Centro ed al Sud. Nelle ore centrali qualche annuvolamento irregolare sulle zone alpine ma con fenomeni esclusi o del tutto isolati. Temperature in aumento, punte di 33/34°C al Nord, 35/36°C al Centro, 37/38°C in Sardegna e il Sud Peninsulare. Venti deboli variabili o meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Domenica a Nord, irregolarmente nuvoloso sin dal mattino sulle Alpi occidentali con qualche isolato piovasco, più soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la sera forti temporali in formazione su Alpi e Prealpi in graduale discesa verso le pianure soprattutto a nord del Po. I fenomeni saranno accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiori schiarite tra Liguria ed Emilia Romagna anche se con locali fenomeni non esclusi.

Al Centro prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura o stratificazione. Al Sud prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura o stratificazione.

Temperature in calo dalla sera al Nord, stabili al Centro, in ulteriore aumento al Sud con punte di 40°C su Sicilia, Basilicata e Puglia. Venti di libeccio da deboli a moderati entro sera sulle regioni centro settentrionali. Mari fino a mossi i bacini occidentali, poco mossi o calmi gli altri.

Le previsioni meteo a Pisa

SABATO 4 GIUGNO. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4246m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

DOMENICA 5 GIUGNO. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4261m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.