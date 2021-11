Meteo, weekend perturbato: pioggia e vento anche nel pisano

Un vortice di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale insisterà per diversi giorni nei pressi della Sardegna e influenzerà il tempo del weekend anche in Toscana. Lo rende noto il meteorologo di 3BMeteo Daniele Berlusconi. La continua risalita di fronti nuvolosi da Sud determinerà piogge a più riprese sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, seppur intervallate da pause asciutte e qualche timida schiarita, specie nelle ore centrali della giornata. Il clima non sarà particolarmente freddo sia di notte che di giorno, in seguito alla risalita di correnti miti dai quadranti meridionali con valori diurni superiori ai 15 gradi, ma con punte anche di 20°C o superiori domenica specie sul grossetano. Al suolo la ventilazione sarà in prevalenza da grecale con raffiche fino a 50/60 Km/h. Il vortice di bassa pressione continuerà a influenzare il tempo anche all'inizio della prossima settimana con ancora nubi e possibilità di altre piogge. Da mercoledì l'aumento della pressione dovrebbe favorire un generale miglioramento.

METEO PISA. Sabato nubi e qualche pioggia nella notte, in giornata nubi irregolari e qualche schiarita. Temperature 11-17°C. Domenica piogge nella notte, in giornata nubi sparse e schiarite. Temperature 12-18°C.