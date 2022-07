Caldo in calo e precipitazioni in Toscana: le previsioni meteo a Pisa

Alta pressione africana in progressivo indebolimento nel corso della settimana, a favore di fresche correnti di matrice Atlantica; il tanto atteso stop al caldo è arrivato. Sulla Toscana, come rende noto il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu, il calo dei geopotenziali favorirà tra mercoledì e giovedì la formazione di temporali sulle aree appenniniche e pre-appenniniche, in particolare su Lunigiana e Garfagnana, nonché sui crinali del Tosco-Emiliano; temporali che potranno sconfinare a Lucchesia ed Empolese, e si formeranno isolatamente anche sulle aree interne tra Metallifere, Senese e Aretino. Precipitazioni localmente intense, specie lungo l'Appennino, e puntualmente anche a carattere grandinigeno.



Temperature massime ancora piuttosto alte, con valori prossimi i 33-36°C nell'entroterra. La giornata di venerdì salvo residua instabilità notturna sui settori orientali legata al transito del fronte freddo in quota, sarà caratterizzata da ampie schiarite e da un calo delle temperature, che si porteranno su normali valori estivi, contestualmente ad una rotazione dei venti dai quadranti Nord-Nordest. Molto probabile un weekend stabile salvo possibile variabilità sulle aree appenniniche, in un contesto climatico caldo ma nella norma.

METEO PISA. Giornate caratterizzate da sole e nubi sparse sino a venerdì, specie nelle ore pomeridiano-serali in un contesto di variabilità, ma con basso rischio di precipitazioni. Sole prevalente nel corso del weekend. Temperature massime entro i 32-34°C, in calo da venerdì su normali valori estivi. Venti in rotazione dai quadranti Nord-Nordest.