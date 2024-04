Meteo, le previsioni a Pisa: inizio settimana con il sole poi torna la pioggia

Ecco le previsioni a Pisa per la settimana (fonte 3bmeteo):

LUNEDI' 8 APRILE. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3802m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

MARTEDI' 9 APRILE. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3512m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

MERCOLEDI' 10 APRILE. Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1844m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

GIOVEDI' 11 APRILE. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2940m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

VENERDI' 12 APRILE. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3486m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.