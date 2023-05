Meteo: dopo l'assaggio d'estate tornano piogge e instabilità nel pisano

Dopo il weekend dal sapore tipicamente estivo è attesa nel pisano una nuova e più lunga fase di tempo instabile o perturbato a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centrale fino al prossimo fine settimana.



Come rendono da 3bmeteo.com, una perturbazione piuttosto intensa porterà rovesci e temporali anche forti nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio e per buona parte della giornata di mercoledì con un miglioramento verso sera.



Giovedì e venerdì tempo variabile solo a tratti instabile e qualche breve rovescio non intenso e generalmente di breve durata. Tra sabato e domenica l’instabilità tornerà ad intensificarsi e sarà concreto il rischio di rovesci e di temporali, localmente anche intensi.



Le temperature sono attese in diminuzione con massime che resteranno al di sotto dei 18/20°C, soprattutto nelle giornate più instabili. Atteso anche un rinforzo della ventilazione.