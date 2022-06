Meteo: temperature in diminuzione, ma nel weekend torna l'afa

Nei prossimi giorni si assisterà ad un graduale cedimento dell'anticiclone su tutta la Penisola, ma gli effetti più evidenti si risentiranno maggiormente nelle regioni centro-settentrionali. Infatti, tra martedì e giovedì l'arrivo di correnti più fresche e umide atlantiche porteranno molte nubi, qualche acquazzone o temporale sparso, ma soprattutto un generale calo termico. E' l'evoluzione meteo evidenziata dal meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro.



"Negli ultimi giorni le elevate temperature e gli alti tassi di umidità hanno reso il clima della Toscana particolarmente afoso, con condizioni di disagio fisico maggiormente evidenti lungo la fascia costiera e nelle zone vallive più interne. In alcune località dell'entroterra la colonnina di mercurio è schizzata oltre i +35°C, come Firenze in cui il termometro ha registrato una temperatura di circa +37°C nella giornata di sabato, di fatto eguagliando o in alcuni casi stabilendo diversi record di caldo di giugno. Tuttavia - prosegue Conigliaro - da martedì il clima più ventoso tenderà a spazzare via la canicola degli ultimi giorni riportando i valori in linea con la media stagionale. Nelle giornate tra mercoledì e giovedì avremo maggiori condizioni di variabilità con nubi sparse associate a qualche rovescio o temporale, più probabile sui settori più interni della regione, ma senza fenomeni intensi. Nel corso del prossimo weekend, le ultime emissioni modellistiche, intravedono una nuova rimonta anticiclonica con caldo di nuovo in aumento e clima afoso".



Attese ancora condizioni stabili, con cielo in prevalenza sereno o al più debolmente velato. Temperature, tuttavia, in diminuzione, con valori che torneranno in linea con la media del periodo. Nelle giornate di mercoledì e giovedì maggiori condizioni di variabilità con nubi sparse che si alterneranno a momenti soleggiati. I venti saranno in rinforzo dapprima dai quadranti occidentali e in successiva rotazione a quelli orientali e soffieranno con intensità fino a moderata spazzando via l'afa e il caldo degli ultimi giorni. Prossimo weekend rinforzo dell'anticiclone e nuovo aumento delle temperature.