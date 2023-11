Ennesima ondata di maltempo in vista per la Toscana, dove tra giovedì 9 pomeriggio e venerdì 10 novembre in mattinata, transiterà una nuova perturbazione atlantica. E' quanto annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: "Avremo così nuovamente piogge e rovesci diffusi in avanzamento dalle coste verso l'entroterra, localmente di forte intensità; non si escludono anche locali temporali". Sono coinvolte tutte le province toscane, Pisa, ma anche le aree del livornese, dell'aretino e del fiorentino. Purtroppo pioverà nuovamente nelle zone recentemente alluvionate, è la previsione, dove i terreni sono già saturi e incapaci di assorbire efficacemente ulteriori carichi di pioggia. Gli accumuli spazieranno mediamente tra i 10 e 40mm, con picchi superiori non esclusi su Garfagnana e Lunigiana.

Venerdì 10 il fronte si allontanerà verso est, ma lascerà in eredità marcata instabilità atmosferica, con occasione per nuovi acquazzoni e temporali. Saranno però più localizzati e alternati a maggiori aperture. Il tutto sarà accompagnato da venti da moderati a forti tra Ovest e Sudovest, con raffiche talora superiori ai 40-50km/h se non fino a 70km/h sul Livornese, dove peraltro i mari risulteranno molto mossi o agitati con rischio mareggiate.

Il fine settimana si preannuncia estremamente dinamico e variabile tra sole e nuovi spunti piovosi. In particolare sabato saranno possibili nuovi locali rovesci tra Senese, Aretino e Grossetano, mentre domenica potrebbe essere nuovamente il turno di Livornese, Fiorentino, Pisano, Lucchesia, Massese, Pistoiese e Pratese; si tratterebbe comunque di fenomeni ancora una volta localizzati e assai disomogenei nella loro distribuzione sul territorio. Il tutto accompagnato da un clima prettamente autunnale con anzi calo delle temperature minime, che potranno portarsi anche al di sotto dei 5-7°C in pianura.

Allerta meteo

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di criticità arancione per piogge e rischio idraulico e idrogeologico che interesserà la Toscana nord-occidentale dalle ore 16 di giovedì 9 novembre alle ore 14 di venerdì 10 novembre. Le precipitazioni si faranno più intense nella seconda parte della giornata di giovedì e si estenderanno dalla costa verso l'interno. Dalla sera sono attesi anche temporali. Cumulati massimi fino a elevati sono previsti sulle zone costiere e sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, interessando anche territori che, a causa degli eventi dei giorni scorsi, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.

Nell’area Bisenzio-Ombrone pistoiese è previsto anche un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale dalle 18 di giovedì alle 14 di venerdì. Codice giallo, infine, dalle 16 di giovedì alle 14 di venerdì, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con forti temporali, nel resto del territorio regionale.