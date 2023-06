Meteo, nuovo peggioramento: pioggia e temperature in calo

Dopo il sole e il gran caldo dei giorni scorsi, proprio sul finir del mese è atteso il transito di una perturbazione che coinvolgerà soprattutto le regioni centro settentrionali. E' quanto rende noto il meteorologo di 3BMeteo Manuel Mazzoleni.



Anche sulla Toscana, dopo un giovedì ancora discreto, ma non sempre soleggiato, nella giornata di venerdì è atteso il passaggio di rovesci e temporali che entro il tardo pomeriggio coinvolgeranno tutta la regione ad iniziare dai settori nord occidentali. Fenomeni che localmente potrebbero risultare anche di moderata o forte intensità con il rischio di locali grandinate. Il tutto accompagnato da un moderato calo termico. Nel corso di sabato la perturbazione scivolerà poi verso il Sud Italia lasciando tuttavia in eredità ancora un po’ di variabilità e il rischio di nuovi acquazzoni o brevi temporali su dorsale Appenninica, grossetano, senese e aretino. Meglio domenica che vedrà il ritorno di ampi spazi soleggiati e solo qualche sparuto fenomeno diurno tra Colline Metallifere e Appennino.

METEO PISA. Anche su Pisa è atteso un peggioramento del tempo tra venerdì e la prima parte di sabato con rovesci e temporali di passaggio. Meglio giovedì e poi ancora più domenica, quando il sole sarà protagonista per gran parte della giornata. Caldo che continuerà a farsi sentire giovedì, con picchi di 29-30°C, in calo poi tra venerdì e sabato con massime che non andranno oltre i 26-27°C.