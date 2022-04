Meteo, tempo in peggioramento: piogge in arrivo nel pisano

Condizioni meteo in peggioramento sulla Toscana a partire da giovedì 21 aprile per l'avanzare di un sistema ciclonico che si sposterà gradualmente dal Mediterraneo occidentale fin verso il Tirreno centrale, con conseguente approfondimento del minimo di bassa pressione tra giovedì e venerdì. Lo rende noto il meteorologo di 3Bmeteo.com Stefano Ghisu.

"Nuvolosità in progressivo aumento e prime piogge tra il debole e moderato nella notte di giovedì; seguirà una pausa più asciutta al mattino, con nubi irregolari e al più timidi piovaschi sulla Maremma. Nuove estese piogge dal pomeriggio, ma in prevalenza deboli, mentre risulteranno diffuse ed in intensificazione tra sera e notte successiva, localmente a carattere di rovescio, con temporali possibili tra Grossetano ed Arcipelago - sottolineano da 3bmeteo - venerdì spiccatamente instabile, con precipitazioni più frequenti sui settori appenninici e localmente nell'entroterra tra Aretino, Senese e Valdarno; variabilità più asciutta altrove, salvo piovaschi sull'Amiatino. Andrà meglio sabato, almeno nella prima parte di giornata, tra sole e qualche nube sparsa maggiormente addensata lungo l'Appennino. Nuovo probabile peggioramento entro fine giornata, con piogge e rovesci ad iniziare dai settori nord della regione in estensione al resto del territorio entro la prima parte di domenica. Temperature minime in leggero aumento, massime in calo da giovedì. Ventilazione moderata dai quadranti Est-Nordest giovedì, a seguire in rotazione ed in rinforzo dai quadranti S-SE con forti raffiche lungo le coste.

Meteo Pisa

Tempo in peggioramento sulla città di Pisa da giovedì 21 aprile, con prime piogge tra il debole e moderato nella notte, seguite da una pausa asciutta al mattino e da nuove precipitazioni diffuse tra pomeriggio/sera e notte successiva: piogge al più moderate. Venerdì con nuvolosità irregolare, in un contesto di variabilità in prevalenza asciutta, ma non si escludono occasionali e brevi piovaschi entro la prima metà di giornata. Probabile un nuovo peggioramento con piogge e rovesci tra la sera di sabato e nel corso di domenica.

Temperature minime in aumento, massime in calo tra giovedì e venerdì, con valori diurni entro i 16°C. Venti moderati-tesi dapprima provenienti da Est-Nordest, a seguire in rotazione dai quadranti O-SO.