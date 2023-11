Meteo, sole fino a mercoledì poi tornano le piogge: le previsioni a Pisa

Una pausa più stabile e soleggiata interesserà la Toscana fino al pomeriggio di mercoledì, in attesa però di una nuova ed energica perturbazione atlantica che darà luogo ad un giovedì molto instabile. E' quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino.

"Le condizioni risulteranno in netto peggioramento dalle prime ore della notte, quando piogge e rovesci si intensificheranno sulle aree settentrionali della regione. Tra il mattino e il pomeriggio i fenomeni si estenderanno verso sud in modo sparso al resto della Toscana, accompagnati da una ventilazione di Libeccio via via più tesa con raffiche anche di 60-70km/h al largo del Tirreno - sottolinea Badellino - venerdì la perturbazione insisterà sulla Toscana dando luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi nelle prime ore della giornata sulle province settentrionali, dove potranno risultare localmente abbondanti. Con il passare delle ore però la perturbazione allenterà la presa sull’alta Toscana, dove le piogge si attenueranno, ma si concentreranno sul settore centro-meridionale della regione insistendo fino a sera e risultando anche intensi su Aretino e Grossetano. Continueranno a soffiare tesi o forti venti di Libeccio, anche piuttosto miti".



"Sabato il fronte scivolerà verso sud e il tempo sulla Toscana migliorerà parzialmente - prosegue Badellino - le correnti si disporranno dal quadrante settentrionale e inizierà ad affluire aria più fresca che determinerà una certa variabilità. Attese quindi schiarite alternate a qualche annuvolamento, foriero di alcuni deboli fenomeni sulle zone più interne, dove l’abbassamento delle temperature permetterà deboli nevicate fino a quote collinari. Domenica probabile ulteriore miglioramento ma con clima frizzante".

METEO PISA. Condizioni di stabilità fino a mercoledì, anche se entro la serata aumenterà la nuvolosità. Giovedì è attesa una giornata nuvolosa con piogge intermittenti e clima comunque mite, con temperature massime fino a 16°C. Venerdì ulteriore intensificazione dell’instabilità con piogge e rovesci che si attenueranno tra il pomeriggio e la sera, mentre sabato si andrà verso un miglioramento. Domenica tempo soleggiato, ma ventoso e decisamente più fresco con temperature massime non oltre i 9°C.