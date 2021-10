Meteo: nel weekend tempo instabile a Pisa

Diffusa instabilità in Toscana nel corso del fine settimana a causa dell'arrivo di correnti più umide. Secondo 3BMeteo, saranno giorni in cui piogge e rovesci, localmente temporaleschi, si faranno vedere a più riprese in particolare nelle zone interne. Si tratterà di nuclei localizzati ma a tratti abbondanti. Andrà leggermente meglio solo nella mattinata di domenica, anche se si resterà in un contesto di variabilità. Non mancheranno comunque momenti soleggiati nel weekend.

Settimana successiva che inizierà in compagnia di forti temporali sui settori settentrionali e meridionali della regione, specie nelle ore pomeridiane e serali di lunedì. Piogge e rovesci altrove. Instabilità che persisterà fino a mercoledì, soprattutto nelle aree interne, schiarite alternate a piovaschi invece su pianure e litorali. Andrà meglio da giovedì. Temperature in generale calo. Mare Ligure agitato con forti venti di Libeccio ad inizio settimana.

Le previsioni meteo a Pisa

Le condizioni meteo su Pisa per questo weekend saranno caratterizzate da una nuvolosità sparsa in aumento nella giornata di domenica, ma senza fenomeni di rilievo. Non mancheranno spazi soleggiati. Tra lunedì e martedì notte piogge e temporali bagneranno la città, i fenomeni potranno essere localmente intensi ma non stazionari. Ancora un po’ di instabilità fino a mercoledì prima di un definitivo miglioramento atteso da giovedì. Temperature in calo con le massime generalmente comprese tra 23 e 24°C. Attenzione al forte vento di Libeccio e al moto ondoso in rinforzo fino ad agitato ad inizio settimana.