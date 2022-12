Ponte dell'Immacolata con l'ombrello: le previsioni a Pisa

Ponte dell’Immacolata all’insegna del maltempo sulla Toscana, raggiunta dapprima da correnti umide e instabili occidentali e a seguire da una perturbazione accompagnata questa volta da fredde correnti da nord Europa che porteranno un nuovo calo termico nonché neve in Appennino anche a bassa quota. Lo rende noto il meteorologo di 3Bmeteo Manuel Mazzoleni.



"Entrando più nel dettaglio il giovedì vedrà entro il pomeriggio un nuovo peggioramento del tempo in particolar modo sui settori centro settentrionali della regione con il rischio di fenomeni entro sera anche di moderata o forte intensità a ridosso dell’Appennino settentrionale (neve solo dai 1400/1500m). Preludio a un venerdì di maltempo con frequenti rovesci e temporali, a tratti ancora moderati o forti in Appennino e sui settori interni (accumuli puntuali anche di 60-80 mm), in attenuazione sera ad iniziare da Ovest - spiega Mazzoleni - sabato altro peggioramento in vista per la Toscana con nuovi rovesci, in particolar modo sui settori interni e meridionali ma dal pomeriggio anche sul comparto nordoccidentale. Domenica, infine, fronte freddo in discesa da Nord responsabile di piogge e locali rovesci ma anche di nevicate entro fine giornata in Appennino sin verso i 300-500m di quota. Il tutto accompagnato da un rinforzo dei venti, sostenuti venerdì dai quadranti meridionali e poi ancora domenica, dapprima da O/SO in rotazione a N/NO".

METEO PISA: Immacolata in compagnia di cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi con il rischio di locali piogge in arrivo tuttavia solo in serata. Venerdì giornata peggiore con frequenti rovesci e temporali a tratti anche di moderata o forte intensità nel corso del pomeriggio. Ancora spiccata variabilità poi tra sabato e domenica con rischio di nuovi fenomeni nella prima parte di domenica. Temperature stabili o in lieve rialzo con massime sino a 15/16°C e minime comprese tra 10-12°C. Deciso calo poi a inizio della prossima settimana con minime vicine agli zero gradi.