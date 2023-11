Meteo, inizio settimana con il maltempo poi torna il sole

Correnti umide occidentali manterranno una certa variabilità ad inizio settimana sulla nostra regione, con un lunedì all’insegna della variabilità e qualche pioggia limitata prevalentemente all’alta Toscana. Nel corso di martedì invece una perturbazione in discesa dal Nord Europa determinerà un più marcato peggioramento, con piogge e temporali su gran parte della regione e fenomeni che diverranno anche intensi e a carattere di rovescio, coinvolgendo più direttamente le province di Pisa e Arezzo, dove sono attesi alcuni temporali. Piogge e rovesci attesi anche sulle zone di Firenze e Livorno, seppur di intensità più debole. Le correnti che tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali causeranno inoltre un calo delle temperature, tanto che sull’Appennino è atteso il ritorno della neve in calo fino a 1500m tra il pomeriggio e la sera.



Mercoledì la perturbazione si allontanerà verso sud e il tempo tornerà a migliorare sulla Toscana, con ampie schiarite in estensione dalle zone settentrionali, salvo gli ultimi piovaschi fino al mattino lungo i confini umbri e laziali. Con lo spostamento del fronte verso sud subentreranno inoltre forti venti nordorientali che da mercoledì spazzeranno la Toscana, dalle vette appenniniche fino alle coste, con raffiche anche di 60-80kmh/h sul Tirreno e localmente superiori sulle vallate appenniniche.



La seconda parte della settimana vedrà un rinforzo dell’anticiclone con il tempo che si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, seppur con la possibilità di un certo incremento della nuvolosità verso il prossimo fine settimana.