Meteo, tempo in miglioramento: le previsioni per i prossimi giorni

"Nei prossimi giorni la Toscana rimarrà attraversata da un flusso di correnti sudoccidentali in quota che scorreranno lungo il bordo superiore dell'anticiclone stanziato tra l'Italia centro-meridionale e il Nord Africa". Lo rende noto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che aggiunge: "Le condizioni sulla nostra regione si manterranno in prevalenza stabili, anche se le correnti umide da sudovest determineranno alcuni annuvolamenti, di tanto in tanto associati a qualche piovasco sulle zone interne. Nel dettaglio, martedì sarà una giornata con prevalenza di sole, anche se dal pomeriggio sulle zone interne si formeranno annuvolamenti irregolari che potranno innescare qualche piovasco sulla provincia di Arezzo. Condizioni asciutte e tempo soleggiato o poco nuvoloso invece sulle aree di Firenze, Pisa e Livorno. Le temperature massime si manterranno gradevoli e raggiungeranno i 27/28°C sulle zone interne, 26°C circa lungo le coste. Mercoledì poche variazioni, con tempo in larga parte soleggiato pur con annuvolamenti al pomeriggio sulle zone interne, specie appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo associati. Anche la giornata di giovedì sarà sostanzialmente simile, pur con qualche grado in meno per l'ingresso di correnti relativamente più fresche dai quadranti settentrionali".