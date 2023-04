Meteo, in arrivo un nuovo peggioramento: le previsioni della settimana in Toscana

Previsto un nuovo progressivo peggioramento del tempo a partire dal 13 aprile su gran parte dell'Italia, complice il transito di correnti fredde ed instabili di matrice Nord atlantica, che porteranno piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, contestualmente ad un rinforzo dei venti e un graduale calo delle temperature. Lo rende noto il meteorologo di 3BMeteo.com Stefano Ghisu.



"Sulla Toscana noteremo un mercoledì 12 aprile ancora prevalentemente stabile, salvo per nuvolosità spesso compatta nella prima parte della giornata sulle province settentrionali, interessate da brevi e locali piovaschi. Deboli e fugaci precipitazioni previste su Pisa, Lucca, Pistoia e Firenze; asciutto e con maggiori schiarite altrove. Peggiora nel corso di giovedì 13 aprile, con piogge anche a carattere di rovescio a partire dai settori Nord-occidentali entro mattino, in estensione all'entroterra e alla bassa Toscana al pomeriggio; precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, previste tra Senese, Amiatino, Aretino e Maremma. Brevi tratti di pioggia seppur contenuti anche tra livornese, pisano, lucchesia e fiorentino. Quota neve in calo entro sera, sin verso i 1200m in Appennino. Venti moderati-tesi da Sud-Sudovest, con forti raffiche lungo le coste; in rotazione da Nordovest in serata. Venerdì 14 aprile ancora instabile nella notte, con piogge sparse più probabili nell'entroterra e lungo l'Appennino, con quota neve in ulteriore calo sin verso gli 800-1000m; segue un temporaneo miglioramento per una giornata tra sole e nuvolosità irregolare salvo isolata variabilità pomeridiana nelle zone interne. Temperature in calo. Probabile un peggioramento nel corso di sabato 15 aprile, con possibilità per piogge e rovesci sparsi. Locale variabilità anche nel corso di domenica 16 aprile (la tendenza per il weekend necessita di ulteriori conferme)".