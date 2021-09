Giovedì di bel tempo, poi instabilità in Toscana: le previsioni meteo

"Dopo un giovedì, 2 settembre, che trascorrerà all'insegna del bel tempo, seppur con cieli progressivamente sporcati da nubi alte (più compatte in serata), a cavallo tra venerdì e sabato assisteremo a un temporaneo cambio circolatorio che produrrà i maggiori effetti in termini di instabilità proprio nella giornata di sabato". E' quanto rende noto il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com per quanto riguarda l'evoluzione meteo in Toscana.

"Non tutta la regione, però, risentirà del peggioramento - prosegue Del Francia - i settori più coinvolti dovrebbero risultare l’Arcipelago e quelli confinali con il Lazio, ossia grossetano, Amiata e basso aretino. Nel corso della serata di venerdì i primi temporali dovrebbero approcciare l’Isola d’Elba e l’Isola del Giglio per poi trasferirsi nottetempo tra Argentario, grossetano, Amiata e Cetona. Fenomeni temporaleschi di tipo marittimo che localmente potrebbero assumere carattere moderato/forte e risultare accompagnati da grandine e forti colpi di vento". "Nella prima parte di sabato ancora degli strascichi sugli estremi comparti meridionali della Toscana, mentre nel corso del pomeriggio locale instabilità fiorirà sulle aree interne appenniniche; temperature previste in lieve calo - aggiungono da 3bmeteo - al momento Pisa non sembrerebbe coinvolta da precipitazioni, eccezion fatta per fugaci e locali pioviggini da nubi alte. Domenica prevista in ulteriore miglioramento ovunque con cieli in genere parzialmente nuvolosi e massime in nuova ulteriore ascesa".