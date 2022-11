Meteo, tempo in peggioramento: in arrivo pioggia e calo delle temperature

Tempo in graduale peggioramento sulla Toscana per il transito di correnti atlantiche. Lo rende noto Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com

La giornata di mercoledì 9 novembre sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa, spesso compatta specie sui settori di Nord-Ovest e lungo l'Appennino con associate piogge intermittenti tra il debole e moderato, in particolare su Lunigiana, Garfagnana e Versilia in estensione entro sera anche su Pisano e Lucchesia; possibili fugaci piovaschi nel corso del giorno anche tra Grossetano, Livornese, Metallifere e Valdarno. Ancora foschie e banchi di nebbia tra notte e mattino su Aretino, Valdarno superiore e Mugello. Temperature minime in lieve rialzo, pur sempre contenute nei fondovalle, massime in leggero calo su valori entro 17-19°C.







Precipitazioni in graduale intensificazione tra tarda sera/notte successiva di nuovo a partire da Lunigiana e Massese.Pertanto segue un giovedì 10 novembre instabile, per il passaggio di un fronte che porterà piogge e rovesci temporaleschi tra tarda notte e mattino di nuovo in particolare sui settori della Toscana Nord-occidentale, sino verso Pisano e Livornese; precipitazioni che si estenderanno anche alle aree interne della Regione tra Fiorentino, Senese e Aretino, seppur più contenute, e successivamente anche sin verso la bassa Toscana. Temperature massime in leggero calo e venti in rotazione da Nordest entro sera.

Venerdì nuova breve rimonta dell'anticiclone, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Molta incertezza sull'evoluzione per il weekend, quando non è escluso l'ingresso di un vortice freddo di origine balcanica, che porterà qualche pioggia, un calo delle temperature e un intensificazione dei venti. Evoluzione legata strettamente alla traiettoria del vortice, pertanto la tendenza necessita di ulteriori conferme.