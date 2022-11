Meteo, tempo in peggioramento: venerdì di pioggia nel pisano

Condizioni meteo di nuovo in rapido peggioramento da domani sulla Toscana, complice il transito di correnti Nord atlantiche che porteranno piogge diffuse e locali rovesci. Lo conferma Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com.



Nel dettaglio, la giornata di venerdì 25 novembre sulla regione sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle nubi da Ovest, con primi fenomeni al mattino sui settori costieri centro-settentrionali, tra Livorno, Pisa e Versilia. Precipitazioni tra il debole e moderato in estensione entro sera anche alle aree interne, quindi alle province di Firenze, Arezzo, Siena e sul Grossetano.



Le piogge più intense sono previste specie nella prima parte della giornata tra pisano e livornese, con rovesci anche a carattere temporalesco, e nel corso della sera anche su Metallifere e Maremma.





Residua instabilità nella notte di sabato sulle aree interne e sulla bassa Toscana, segue un rapido miglioramento per un giornata in prevalenza soleggiata, salvo variabilità associata a piovaschi sulle aree appenniniche Tosco-Romagnole. Clima autunnale, con temperature massime in pianura entro i 14-16°C e venti in rinforzo dai quadranti E-NE.Segue una domenica stabile e in prevalenza soleggiata su tutto il territorio, con valori diurni in leggero calo.