Meteo, weekend di pioggia e calo termico: le previsioni a Pisa

Ci aspetta un week end di pioggia e temporali. La causa di questa nuova ondata di maltempo è un impulso di aria fredda proveniente dal nord atlantico che nel fine settimana dovrebbe raggiungere la penisola, in particolar modo il nord e il Centro Italia, ma anche parte del Sud. Questa corrente fredda sembra destinata a 'scontrarsi' con le masse d'aria più calda in arrivo dal nord Africa dando origine a nubifragi anche violenti. Vediamo cosa succederà.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, sabato ci sarà un peggioramento "fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali, anche intensi entro il pomeriggio. Sono previste precipitazioni anche sulla Sardegna settentrionale e sulla Toscana con fenomeni localmente intensi. Non sono escluse grandinate. Tra il pomeriggio e la sera le piogge si sposteranno anche su Umbria e Marche. Al Nord e sulla Toscana è previsto un ulteriore calo delle temperature".

Il maltempo proseguirà anche nel corso della giornata di domenica. A essere colpite saranno soprattutto le regioni centrali, Toscana e Lazio, ma sono attese precipitazioni anche sulla Sardegna e probabilmente sul nord della Campania, mentre nel resto del Sud dovrebbe essere soleggiato. Previsto un calo termico nelle regioni colpite dal maltempo.

Le previsioni a Pisa

VENERDI' 23 SETTEMBRE. Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3351m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

SABATO 24 SETTEMBRE. Cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 45mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3040m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest.

DOMENICA 25 SETTEMBRE. Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3127m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.