Previsioni meteo per il weekend: da coperto a pioggia

Alta pressione ancora ben salda sulla Toscana nelle previsioni per inizio weekend, a garanzia di stabilità e clima caldo per il periodo, ma con cieli a tratti nuvolosi nelle giornate di venerdì e sabato. Seguirà una domenica di peggioramento, complice l'ingresso di correnti atlantiche strutturate che porteranno rovesci e temporali a partire dai settori nord-occidentali della regione, in estensione al resto del territorio nel corso del giorno. Previste quindi precipitazioni localmente intense accompagnate da forti raffiche di vento, in particolare sul comparto centro-occidentale e costiero, tra livornese e Versilia. Tendenza a miglioramento entro tarda sera, con fenomeni residui sulla bassa Toscana.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu traccia così che ci aspetta in Regione. Per la Provincia di Pisa condizioni meteo in peggioramento sul capoluogo nella giornata di domenica, complice l'ingresso di correnti instabili di matrice atlantica, che porteranno dapprima un progressivo aumento della nuvolosità fra notte e primo mattino, seguito da rovesci e temporali nel pomeriggio; precipitazioni localmente intense accompagnate da forti raffiche di vento. Accumuli pluviometrici localmente superiori i 25-35mm. Temperature massime in calo, valori non oltre i 23-24°C.