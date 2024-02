Carnevale con la pioggia: trend e previsioni per il weekend

L'anticiclone cede il passo al maltempo e il cielo potrebbe tirare un brutto scherzo agli amanti del carnevale, per il prossimo fine settimana. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com si svilupperà, fin dal prossimo venerdì 9 febbraio, una forte perturbazione preceduta da correnti di scirocco in intensificazione, responsabile di un cambiamento del tempo che coinvolgerà anche il Centro-Sud, per arrivare nel weekend del 10-11 febbraio. Tornerà così la pioggia, preziosa soprattutto al Nord, e sulle regioni tirreniche (anche in Sardegna la mancanza di abbondanti precipitazioni durante gli ultimi mesi ha già svuotato gli invasi). Si attende anche neve, altrettanto preziosa, sulle Alpi. Le ultime piogge significative in Italia sono state registrate tra il 17 e il 20 gennaio. Da allora, la potenza dell'anticiclone subtropicale, disteso su gran parte dell'Europa meridionale, ha portato giornate primaverili, quasi estive in alcune regioni.

Le previsioni nazionali

Venerdì 9 febbraio piogge e rovesci si andranno a intensificare soprattutto in Liguria, a ridosso delle Alpi e sull'alta Val Padana, con la neve che tornerà sui rilievi del Nord Italia. Con il passare delle ore le piogge si intensificheranno anche sull'alta Toscana, mentre sulle restanti regioni si assisterà più che altro al passaggio di nubi medio-alte e stratificate con qualche addensamento più compatto sul versante tirrenico peninsulare e locali piovaschi al mattino, in successivo miglioramento. Il contesto climatico risulterà piuttosto mite, per la risalita delle correnti sciroccali che soffieranno sempre più intensamente.

Sabato 10 febbraio sull'Italia transiterà la parte più attiva della perturbazione, responsabile di un netto peggioramento al Nord, sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci anche temporaleschi, localmente di forte intensità con il passare delle ore. Le zone in cui si avranno i maggiori accumuli pluviometrici saranno il Nord-Ovest, alto Veneto, alto Friuli-Venezia Giulia e Lazio, con accumuli pluviometrici che nell'arco delle 24 ore potranno raggiungere i 70-90 mm in Liguria. Nevicherà sull'arco alpino mediamente oltre i 1200/1500 metri, con fenomeni che potrebbero divenire anche abbondanti. Meno esposte al peggioramento le regioni adriatiche e quelle ioniche peninsulari, con fenomeni sporadici.

Domenica 11 febbraio la perturbazione dovrebbe insistere al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi, mentre il versante adriatico rimarrebbe ancora una volta meno coinvolto. Si abbasserebbe leggermente la quota neve sulle Alpi per l'ingresso di correnti più fresche da ovest, ma al Nord-Ovest si andrebbe verso un graduale miglioramento con l'arrivo di schiarite. I venti soffierebbero impetuosi intorno allo Stivale, prima di scirocco, poi di libeccio e infine anche di maestrale in Sardegna.

Le previsioni in Toscana

Venerdì 9: molto nuvoloso con piogge sulle zone nord occidentali, in estensione al resto della regione dalla tarda mattinata. Neve oltre 1700-1900 metri. Venti: moderati di Scirocco con rinforzi in Arcipelago e lungo il litorale. Mari: mossi tendenti a molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento e su valori molto miti nonostante la nuvolosità.

Sabato 10: coperto con precipitazioni di debole-moderata intensità. più abbondanti sul nord-ovest. Neve oltre 1700-1900 metri. Venti: di Scirocco, deboli o moderati nell'interno, fino a forti sulla costa maremmana. Mari: molto mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Domenica 11: nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio. Neve oltre 1500-1600 metri. Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi su Arcipelago, costa centrale e rilievi. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.