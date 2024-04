Diminuisce la pressione sul Mediterraneo centro occidentale portando, per domani mercoledì primo maggio, piogge e temporali sulla Toscana. Dalle zone interne del nord ovest della Regione, tenderanno ad estendersi a tutto il territorio, con particolare insistenza sulle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e Grosseto. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Il mare sarà molto mosso in Arcipelago e litorale meridionale. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, per l’intero territorio regionale, un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti valido fino alla mezzanotte di mercoledì.