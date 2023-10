Meteo, bye bye estate: l'autunno sta per arrivare in Toscana

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana fine del caldo anomalo. Arriva l’autunno con temperature in calo, piogge e qualche temporale. Lo conferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che rende note le previsioni meteo per i prossimi giorni in Toscana.

"L’interminabile sequenza di giornate anticicloniche che sta dando luogo ad un periodo stabile ma soprattutto caratterizzato da caldo eccezionale per il mese di ottobre ha i giorni contati - sottolinea - l’alta pressione africana verrà gradualmente smantellata a partire dal prossimo weekend dal progressivo abbassamento di latitudine del flusso atlantico, intenzionato a raggiungere la nostra regione a cominciare da sabato. Fino a venerdì però avremo a che fare con altre giornate stabili e molto miti in Toscana, con temperature massime di 23/25°C a Pisa. Il tempo tuttavia non sarà sempre soleggiato, per la presenza di nubi basse, foschie e nebbie sulle coste e sui fondovalle centro-settentrionali, specialmente nelle ore più fredde del giorno".



"Sabato l’anticiclone inizierà a cedere sul suo bordo settentrionale e un primo fronte sarà foriero di piogge e rovesci in arrivo sulle aree settentrionali della regione. Domenica il fronte estenderà i suoi effetti alle restanti province con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi sull’alta Toscana. Ma al suo seguito comincerà ad affluire aria decisamente più fresca dai quadranti nordorientali che lunedì determinerà un abbassamento delle temperature, con massime che localmente si manterranno inferiori ai 20°C, nonostante il ritorno di un po’ di sole. Da martedì poi non è escluso l’ingresso di una perturbazione da ovest che potrebbe dar luogo a piogge diffuse con clima autunnale".