Rete Meteo Amatori rivela i numeri del 2023: 62 tornado e 216 trombe marine in Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Rete Meteo Amatori, un punto di riferimento nel monitoraggio meteorologico in Italia, ha pubblicato oggi un rapporto dettagliato che rivela dati sorprendenti sui tornado e sulle trombe marine avvenute nell'anno 2023. Il rapporto, disponibile integralmente sul sito ufficiale di Rete Meteo Amatori https://www.retemeteoamatori.it/blog/62-tornado-e-216-trombe-marine-nel-2023/ , rivela che nel corso del 2023 sono stati confermati ufficialmente ben 62 tornado e 216 trombe marine in Italia. Un'imponente mole di dati, raccolti e analizzati attraverso un rigoroso protocollo di verifica della qualità, evidenzia un aumento significativo di questi fenomeni meteorologici nell'anno appena trascorso. L'iniziativa di Rete Meteo Amatori, avviata nel 2014, si propone di studiare in modo quantitativo e statistico i tornado che si verificano sul suolo italiano. Grazie all'apporto della comunità e all'utilizzo delle piattaforme digitali, il progetto ha potuto raccogliere segnalazioni dettagliate, consentendo una visione più chiara e completa del fenomeno.



"Anche quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante con questa raccolta dati, e siamo sicuri che possano essere essenziali alla comunità scientifica per lo studio del clima italiano" ha dichiarato Andrea Pardini, Presidente e Fondatore di Rete Meteo Amatori. "Il nostro impegno nella catalogazione dei tornado in Italia è fondamentale per comprendere meglio i pattern meteorologici nel nostro Paese e contribuire ad una maggior consapevolezza su questi fenomeni." Il rapporto offre una panoramica dettagliata delle condizioni meteorologiche e degli eventi specifici, contribuendo a fornire informazioni preziose per la sicurezza e la preparazione della comunità. Rete Meteo Amatori invita giornalisti, studiosi, e appassionati del settore a consultare il rapporto completo sul loro sito ufficiale per approfondire ulteriormente questa interessante analisi dei fenomeni atmosferici in Italia.

Per ulteriori informazioni, contattare: info@retemeteoamatori.it oppure tramite Whatsapp 3420710549