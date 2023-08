Temporali forti in arrivo: emessa allerta meteo arancione

La Protezione civile della Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per temporali forti per la giornata di domani, 28 agosto. La perturbazione arriverà sul territorio fin dalla serata di oggi, 27 agosto: dalle ore 18 alle ore 24, sull'area nord occidentale e comprendendo gran parte della Provincia di Pisa, è diramato un avviso giallo per temporali forti e rischio idrogeologico.

Per il 28 agosto si aggiungono all'avviso arancione per temporali forti e rischio idrogeologico i codici gialli per vento forte e mareggiate. Le piogge sono attese dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani. Vento e mareggiate proseguiranno fino alla mezzanotte di lunedì.

Le previsioni meteo

Pressione in calo sul mar Ligure per l'approssimarsi di una forte perturbazione che interesserà la Toscana tra la sera/notte di oggi e la giornata di domani, lunedì.

PIOGGIA: per oggi, domenica, nel corso del pomeriggio peggioramento con precipitazioni anche temporalesche inizialmente sul nord ovest e sull'Arcipelago in estensione dalla sera/notte al resto della regione. Successivamente l'intera giornata di domani, lunedì, permarranno condizioni perturbate con rovesci e temporali sparsi più diffusi e insistenti sul nord ovest della regione. Cumulati medi fino a tutta la giornata di domani, lunedì: sulle zone di nord ovest intorno ai 50 mm localmente superiori nelle aree di più piccole dimensioni, altrove intorno a 10-20 mm; cumulati massimi: fino a 100-150 mm sulle zone di nord ovest e generalmente fino a 50-70 mm altrove, localmente superiori sulle zone costiere e in Arcipelago. Intensità massime orarie fino a 50-60 mm/h.

TEMPORALI: nel corso del pomeriggio di oggi, domenica, possibili temporali ad iniziare dalle zone di nord ovest e dall'Arcipelago in estensione dalla sera/notte al resto della regione. Per il resto della giornata di domani, lunedì, ancora possibilità di temporali più insistenti e probabili sulle zone di nord ovest. I temporali potranno essere forti e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

VENTO: per oggi, domenica, in tarda serata rinforzo del vento di Ostro (S) o Scirocco (SE) con possibili raffiche fino a 60-90 km/h in Arcipelago, localmente lungo la costa centro meridionale e sui rilievi meridionali e occidentali. Nel corso della notte ulteriore intensificazione dei venti di Scirocco con raffiche fino a 100 km/h in Arcipelago e sul litorale, fino a 60-90 sui rilievi meridionali e occidentali. Nel corso della mattina di domani, lunedì, i venti tenderanno a divenire di Libeccio con raffiche fino a 100 km/h su Arcipelago meridionale e Maremma, fino a 60-80 sulle altre zone, in particolare quelle centro meridionali. Si ricorda che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi le intensità potrebbero essere anche superiori.

MARE: oggi, domenica, mare mosso. Domani lunedì moto ondoso in aumento nel corso della notte fino a molto mosso, ma con moto ondoso in ulteriore intensificazione nel corso della mattinata fino ad agitato su Arcipelago e litorale meridionale.