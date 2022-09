Meteo, torna il maltempo: in arrivo pioggia e temporali

Dopo un fase di bel tempo, nei prossimi giorni una nuova perturbazione giungerà sulla nostra penisola, interessando prevalentemente le regioni tirreniche centrali e quelle settentrionali. Lo rende noto il meteorologo di 3BMeteo Alessandro Conigliaro.



"La presenza di un vasto vortice depressionario presente ad ovest delle Isole Britanniche sta determinando un continuo afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, portando temporali, anche intensi, locali nubifragi e forti raffiche di vento, che in particolar modo in Toscana hanno causato non pochi danni - sottolinea - proprio tra mercoledì sera e giovedì mattina una nuova breve fase di maltempo interesserà tutta la regione, con fenomeni diffusi a carattere di temporale, anche grandinigeno e intensa attività elettrica. Pertanto non sono da escludere criticità di rischio meteo-idrogeologico, con possibili locali nubifragi e allagamenti, specie tra Versilia, Piana di Lucca, Piana fiorentina e Maremma. Previsti accumuli nell'ordine dei 20-40 mm, con possibili picchi localmente anche nell'intorno dei 100 mm, che potranno cadere in un intervallo di tempo ridotto, causando delle alluvioni lampo. Attese forti raffiche di vento discendenti dai temporali, con valori anche di 70-80 km/h".

La perturbazione tenderà a lasciare la regione già dal tardo mattino di giovedì, con fenomeni in graduale attenuazione e prime schiarite a partire dai settori occidentali. Le temperature subiranno un nuovo calo, con massime che si assesteranno tra i 27-29°C. Nei giorni a seguire e nel prossimo weekend le condizioni meteo risulteranno prevalentemente stabili, con possibilità per qualche residuo e isolato piovasco nella notte di venerdì. Seguirà un nuovo rialzo termico. Le previsioni a Pisa Atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra mercoledì sera e giovedì mattina, con precipitazioni a carattere di temporale o rovescio. Non sono da escludere fenomeni localmente intensi, con accumuli che potranno raggiungere i 20-40 mm. Piogge che lasceranno spazio a tempo stabile e soleggiato dal pomeriggio. Nel weekend tempo prevalentemente stabile e asciutto. Temperature in calo giovedì, in graduale rialzo nel weekend. Ventilazione tesa dai quadranti occidentali giovedì, in graduale attenuazione da venerdì.