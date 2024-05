Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, saranno possibili rovesci o brevi temporali sulle zone interne della regione, più probabili a ridosso e sui rilievi appenninici. Domani, giovedì 16 maggio, il tempo sarà molto instabile con possibilità di piogge intense o temporali, localmente anche forti, sulle zone centro-settentrionali (possibili anche sulla costa in mattinata), con occasionali grandinate e colpi di vento. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per le zone centro settentrionali della Toscana valido dalle 6 alle 20 di giovedì 16 maggio.