Tendenza meteo: caldo fino a quasi 30 gradi, poi tornano le piogge

L'anticiclone africano che si sta estendendo dall'Europa sudoccidentale verso l'Italia favorirà alcune giornate stabili e in prevalenza soleggiate, determinando anche un aumento delle temperature su tutte le regioni che si porteranno su valori quasi estivi: sabato si raggiungeranno picchi di 28 gradi su parte della Val Padana. Tuttavia domenica l'ingresso di un fronte perturbato in arrivo dalla Francia comincerà ad invertire la tendenza su parte del Nord Italia, mentre il caldo continuerà ad intensificarsi al Centro-Sud. Con l'inizio della prossima settimana, invece, anche le regioni centro-meridionali subiranno gli effetti del fronte, con un conseguente ridimensionamento termico. Queste le previsioni presenti su Today.it.

Da domani sabato 5 maggio le temperature subiranno un vigoroso aumento su tutta Italia con picchi di 27/28° sui settori centro-occidentali della Val Padana, localmente anche sulla Sardegna interna. Temperature leggermente inferiori si registreranno invece sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sicilia. Poi da domenica le temperature inizieranno a calare a partire dal Nordovest e in generale sull'arco alpino, mentre registreranno nuovi lieve aumenti al Centro-Sud e sul versante adriatico.

La perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico porterà piogge sulle Alpi centro-occidentali e sulle pianure piemontesi e lombarde, con temporali in estensione in giornata ai rilievi orientali. Ma entro sera buona parte della Val Padana sarà interessata dal maltempo a tratti anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine. Poche variazioni sul resto d'Italia con tempo ancora stabile a parte qualche temporale in transito in Sardegna e un po' di instabilità diurna in formazione sull'Appennino centrale.

Un maggio anomalo

Il quadro cambierà totalmente lunedì per il passaggio del fronte freddo che coinvolgerà tutta l'Italia lasciando aperta una fase di instabilità. L'anticiclone infatti sposterà il suo baricentro consentendo l'arrivo di altre perturbazioni.

In particolare le simulazioni mostrano la genesi di una circolazione ciclonica nella seconda decade di maggio con interessamento maggiore delle regioni centro meridionali, zone dove le precipitazioni risulterebbero sopra la media tipica del periodo. Dando credito alle simulazioni del modello Ecmwf almeno fino al 15-20 maggio le ondate di caldo precoci sarebbero scongiurate. Queste invece si limiterebbero ad interessare l'Europa sud occidentale dove continuerebbe tra l'altro una grave siccità.