La bella stagione non è ancora pronta per esplodere definitivamente sullo Stivale. Secondo l'analisi del metereologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore, il canale di bassa pressione che collega il nord atlantico groenlandese con l'Europa centro occidentale continuerà a guidare impulsi instabili verso l'Italia. La pausa soleggiata della domenica sarà solo temporanea, perchè da lunedì tornano piogge e temporali, localmente anche intensi. Il fronte associato alla saccatura transiterà prevalentemente sull'Italia settentrionale e darà il massimo contributo nelle precipitazioni a metà giornata, quando alla componente frontale andrà ad aggiungersi anche quella convettiva del riscaldamento diurno.

Meteo - Evoluzione per lunedì 27 maggio

La depressione tipica del maltempo scivolerà poi verso sudest, arrivando al centro Italia fino al sud. Un secondo impulso instabile viene visto dai modelli matematici tra il 30 e il 31 maggio, quindi tra giovedì e venerdì. Ancora una volta le regioni più esposte a fenomeni temporaleschi anche intensi dovrebbero risultare quelle settentrionali con un coinvolgimento parziale del centro e poco significativo al sud. Sarà fra qualche giorno che le previsioni potranno essere più precise.

Meteo - Tendenza tra giovedì e venerdì

Le previsioni meteo a Pisa

Lunedì 27 maggio. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3382m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

Martedì 28 maggio. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3240m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

Mercoledì 29 maggio. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3186m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

Giovedì 30 maggio. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3405m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Venerdì 31 maggio. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3223m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.