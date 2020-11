Alla concessionaria Clas scatta il Black Friday delle auto

Un Black Friday innovativo che sfida la pandemia e preme il piede sull'acceleratore per rilanciare il settore. E' l'iniziativa di Clas, concessionaria Renault e Dacia di Pisa e Livorno che quest'anno per il 'venerdì nero' di sconti e promozioni sfrutta sempre di più il canale online. Ma non sarà un Black Friday totalmente virtuale. Attraverso il portale dedicato www.clasblackfriday. it gli utenti potranno infatti visualizzare tutte le auto in promozione, dovranno andare a caccia dell'auto dei loro sogni e richiedere un appuntamento per l'acquisto prima che la richiesta venga effettuata da qualcun altro.

Le auto avranno dei countdown prestabiliti entro i quali gli utenti potranno richiedere un appuntamento per l'acquisto o semplicemente delle informazioni sul veicolo.

L'appuntamento avrà luogo, in concessionaria, rigorosamente solo nella giornata del Black Friday: venerdì 27 novembre.

Si passa quindi dal virtuale al reale, dal web alla concessionaria per concludere l'acquisto della propria auto in piena sicurezza con auto scontate fino al 35%.