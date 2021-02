La concessionaria Clas consegna un veicolo a mister D'Angelo

Nuova importante partnership per il Pisa Sporting Club che per tutta l’attuale stagione sportiva ha legato i colori del proprio sodalizio alla Concessionaria Clas (via Ippolito Pindemonte 3, Pisa).



Clas rappresenta con orgoglio i marchi Renault e Dacia sia per la vendita che per l’assistenza di vetture e veicoli commerciali leggeri in tutto il territorio pisano e come il Pisa Sporting Club ama la propria città, desiderosa di vederla primeggiare oltre che nell’ambito sportivo anche come città gioiosa, dinamica e senza smog.Presso la sede di via Pindemonte vi aspetta una squadra di consulenti pronti a guidarvi nella scelta delle motorizzazioni del futuro con una gamma completa elettrica, ibrida e GPL: una squadra di sicuro affidamento come quella guidata ogni settimana in panchina dal tecnico Luca D’Angelo, da oggi alla guida di una speciale vettura griffata Clas appositamente per lui.