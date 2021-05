La concessionaria Scotti di Pisa e Livorno compie 10 anni

L'azienda fa parte dello storico gruppo Scotti Ugo Automobili, nato oltre 60 anni fa "con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per il territorio", come afferma il Titolare Massimo Scotti.

"Obiettivo raggiunto grazie a due pilastri fondamentali: i nostri clienti che si sono affidati a noi per l'acquisto di veicoli nuovi, usati e per i servizi di assistenza - continua - e per questo non posso che ringraziarli infinitamente. L'altro pilastro non meno importante sono tutti i nostri collaboratori, i primi venti che hanno iniziato l’attività 10 anni fa e che oggi sono diventati 60".

Un percorso di crescita che il gruppo Scotti Ugo Automobili non intende abbandonare. Massimo Scotti conclude: "Da quest'anno il nuovo amministratore delegato è Udo Herbert: un professionista giovane, preparato, ambizioso e ricco di ottime idee, che porterà l'azienda verso il futuro, stimolandoci con nuove sfide".