Festa per la Nuova Renault Clio alla concessionaria Clas

Per celebrare il lancio ufficiale della nuova Clio, Renault Italia ha organizzato un'esclusiva diretta streaming con una performance live di uno degli artisti più amati e conosciuti del panorama musicale italiano, dagli anni 90 a oggi, e con l’intervento dell’Amministratore Delegato Renault Italia, Raffaele Fusilli. La Concessionaria Clas di Pisa ha completato l’evento riservando agli ospiti e clienti passati a far visita uno spettacolo degli Sbandieratori Musici di Pisa, il tutto accompagnato da un catering con prodotti a km0 forniti da due celebri aziende del territorio pisano 'Caseificio Busti' e 'Cantina Uccelliera'.



Durante l’evento i partecipanti hanno potuto toccare con mano tutte le novità del nuovo modello della casa automobilistica francese dove debutta la nuova firma luminosa a forma di mezza losanga che contraddistinguerà tutti i nuovi prodotti che verranno presentati. Per tutti coloro che non sono stati presenti all'evento, Clas vi invita presso i propri saloni di Livorno, Pisa e Cecina aperti dal lunedì al sabato per scoprire insieme Nuova Renault Clio anche con il motore E-Tech Full Hybrid.