Giustiauto, anteprima nazionale della nuova Jeep Grand Cherokee

Grande evento mercoledì 16 marzo da Giustiauto, Concessionaria Ufficiale Jeep per la città di Pisa e tutta la sua provincia, dove è stato svelata al pubblico, per la prima volta in Italia, la nuova ammiraglia dell'iconico Brand italo americano. Jeep ha infatti coinvolto la Concessionaria Giustiauto assegnandogli la prima tappa di un esclusivo tour itinerante che toccherà solo alcune principali città nella penisola per creare un primo contatto con il nuovo SUV Grand Cherokee 4xe in vista del lancio ufficiale sul mercato italiano atteso per giugno.

Alla presenza del Dr. Gabriele Conti, Senior Brand Manager di Jeep Italy, ospite ed ambasciatore della serata allietata per l'occasione da un elegante Cocktail Party con musica dal vivo in uno show room trasformato per l'occasione in un'evocativa cornice scenica, da Giustiauto a Pisa è stato alzato il velo sulla vettura facendone così finalmente scoprire le linee sinuose e filanti e la personalità da vera leader del segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Alla Preview presso Giustiauto, svoltasi nel pieno rispetto delle attuali norme Covid, oltre a clienti ed appassionati che si erano registrati per l'occasione, hanno preso parte anche la delegazione di Confcommercio Pisa ed alcuni rappresentanti delle Istituzioni nonché i media locali. Questa serata ha rappresentato solo il primo tassello nelle attività di comunicazione di Giustiauto che animerà ancora la scena per il grande pubblico già nel week end del 2 e 3 aprile, durante il quale porterà a Pisa "Jeep on tour" mettendo a disposizione di tutti gli appassionati il test drive più adrenalico di sempre in una cornice di festa e sorprese.

L'arrivo di Jeep Grand Cherokee 4xe sul mercato italiano rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio e un ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell'intera gamma, che consolida la sigla 4xe come autentico brand nel brand di Jeep: è il marchio che rappresenta il nuovo 4x4 capace di coniugare la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all'avanguardia che rappresentano un'anteprima nel segmento dei SUV full-size a livello globale. Mentre Jeep, il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road, prosegue il suo viaggio verso un futuro all'insegna del "Zero Emission Freedom" ("Libertà a zero emissioni"), il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4x4 migliori di sempre.