Il Club ACI Storico per la valorizzazione dei veicoli del passato

Il Club ACI Storico è un’Associazione, senza scopo di lucro, costituita il 5 giugno 2013 per iniziativa dell’Automobile Club d’Italia che ne è socio fondatore di diritto. Il Club ACI Storico persegue la tutela, la promozione, la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione del patrimonio storico motoristico italiano.

Finalità primaria del Club ACI Storico è la promozione della passione per i veicoli storici e il sostegno a tutti gli appassionati del settore.

ACI Storico è parte della Federazione ACI, che a norma dell’art. 1 dello Statuto ACI, associa i 100 Automobile Club, che rappresentano l’ACI nell’ambito del territorio di propria competenza e di conseguenza, rappresentano anche il Club ACI Storico.

Inoltre ACI Storico ha attualmente numerosi Club Affiliati che collaborano con gli Automobile Club territoriali, oltre ad alcuni importanti Musei Affiliati, come il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, il Museo Tazio Nuvolari di Mantova ed il Museo Mille Miglia di Brescia.

Registro ACI Storico

Nel Registro del Club ACI Storico vengono iscritti i veicoli di effettivo interesse e valore storico a valle di un’accurata verifica tecnica che viene effettuata da un gruppo di tecnici esperti (Verificatori Tecnici ACI) presenti in varie aree del territorio nazionale. La verifica tecnica è finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti di storicità quali le caratteristiche originali di fabbricazione, le caratteristiche tecniche, il rilievo tecnologico, industriale, sociale, estetico, oltre che l’età del veicolo, la piena fedeltà al modello originale e un adeguato stato di conservazione e manutenzione.

Il Registro ACI Storico è strutturato in due Sezioni: “Auto e Moto Classica” e “Auto Sportiva”.

I veicoli registrati nella sezione “Auto e Moto Classica” sono veicoli che, sulla scorta dei principi a cui si ispira ACI Storico, rappresentano un autentico patrimonio storico nazionale. L’iscrizione nel Registro, oltre a testimoniare il superamento delle approfondite verifiche tecniche, arricchisce la documentazione del veicolo valorizzandone il rilievo e le qualità storiche. I veicoli registrati nella sezione “Auto Sportiva” sono i veicoli che partecipano o hanno partecipato alle gare sportive automobilistiche di “Regolarità” e “Velocità”.

Per ogni altra informazione su requisiti, criteri, finalità e modalità di iscrizione nel registro ACI Storico, vi invitiamo a consultare il sito www.clubacistorico.it





























ACI Storico dal 2013 lavora per promuovere, proteggere e sviluppare in modo equilibrato e compatibile con l’ambiente un settore, quello del motorismo storico, importantissimo dal punto di vista della storia e della cultura automobilistica del nostro Paese.

Un mondo animato da tantissimi appassionati, nel quale ACI Storico ha voluto con forza e decisione intervenire perché fosse protetto seriamente e mai sfruttato per finalità puramente commerciali.



ACI Storico ha ottenuto importanti risultati, uno fra tutti l'accoglimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle istanze di ACI e ACI Storico per la conservazione dei documenti originali di circolazione e di proprietà dei veicoli storici con almeno 30 anni di età, che è stato possibile conservare dopo l'adozione (dal 1° giugno 2020) del "Documento Unico" per i trasferimenti di proprietà. Una ulteriore importante novità sta nella possibilità di conservazione dei documenti originali indipendentemente dal fatto che i veicoli in questione siano associati o iscritti ad alcun Club o Registro ed in possesso di un Certificato di Rilevanza Storica.



Ma l’azione del Club ACI Storico non si ferma. ACI Storico non si arrende di fronte alle difficoltà ed agli ostacoli e fa ancora di più. Continua a battersi non solo per la razionalizzazione e la semplificazione della normativa che regola il settore, ma va incontro agli appassionati, sia salvando grandi ed epiche manifestazioni sportive del passato, che realizzando eventi, accessibili a tutti, vicini alla gente, che permettono ai possessori di veicoli storici di poterli utilizzare e guidare, portandoli fuori dai garage per poter vivere, e far vivere anche al pubblico, la bellezza del design, della tecnica, della storia e della cultura che è presente in ogni vero veicolo storico.

Il Club ACI Storico promuove il motorismo d'epoca anche attraverso la partecipazione alle fiere di interesse internazionale più importanti in Italia, da Auto e Moto d'Epoca di Padova a Milano AutoClassica, da Automotoretrò di Torino a Modena Motor Gallery, piuttosto che lo straordinario Historic Minardi Day, attraverso cui tutti gli appassionati possono rivivere la storia del motorsport e che il prossimo anno sarà teatro del 1° Festival di ACI Storico.



Vicini agli appassionati e alla gente sono certamente i raduni, gli incontri le passeggiate turistiche, con o senza componente sportiva, che si svolgono su tutto il territorio italiano, isole comprese, che sono parte del programma "Ruote nella Storia", realizzato in collaborazione con l'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", e che quest'anno è giunto alla sua quarta edizione, nonostante le difficoltà legate alla pandemia.





















Quale matrimonio migliore che quello fra la bellezza, la storia e la cultura dei veicoli storici e dei borghi del nostro straordinario e unico Paese?

Il piacere di guidare le auto che amiamo e di riempirsi gli occhi con i panorami dei territori e dei Borghi italiani e di gustare le prelibatezze della nostra cucina: questo è per ACI Storico"Ruote nella Storia".





L’Automobile Club Pisa si è affiliato al Club ACI Storico come Socio Fondatore dal 2015 ed ha promosso importanti eventi e raduni di Autostoriche nella città di Pisa, Volterra e San Miniato fino al 2020, anno in cui gli eventi di aggregazione sono stati interrotti causa pandemia.

Dall'anno 2021 si confida di poter riprendere le iniziative.





Per ulteriori informazioni consulta il sito https://www.clubacistorico.it/