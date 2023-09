In 5mila all'Italian Motor Week a Pontedera

Grande partecipazione agli eventi dell'Italian Motor Week a Pontedera. Circa 5mila le persone che, nel weekend appena trascorso, hanno affollato l'area di piazza del Mercato dove è stata allestita la pista che ha ospitato sabato sera la prova speciale del 41° rally di Casciana Terme e, il giorno successivo, le prove di abilità di auto storiche.

Uno spettacolo sportivo che ha entusiasmato il pubblico presente sulle tribune. Sabato sera le auto del rally hanno fatto passerella nel centro cittadino per poi dirigersi sul circuito, inaugurando di fatto il ricchissimo cartellone pontederese dell'Italian Motor Week, la manifestazione promossa a livello nazionale da Anci Città dei Motori, l'associazione che riunisce, sotto l'egida dell'Anci, la rete dei 40 Comuni del Made in Italy motoristico, della quale Pontedera fa parte. Italian Motor Week è un grande evento che mette assieme tantissime iniziative in tutta Italia (https://www.italianmotorweek. it/) e che celebra, valorizza e promuove il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze.

"Una grande soddisfazione vedere tanta partecipazione ai primi appuntamenti di Italian Motor Week - spiega il vicepresidente nazionale di Città dei Motori, il pontederese Eugenio Leone - il programma ci accompagnerà con una serie di eventi praticamente per tutto il mese di settembre e, nel prossimo fine settimana, a Pontedera, avremo, sempre in area Piazza dei Mercato, nel pomeriggio di sabato Car&Kart, con esposizione ed esibizioni di auto sportive, storiche, kart e mezzi speciali e domenica la spettacolare Formula Challenge Aci, una gara di velocità ad inseguimento di auto moderne e storiche".

Facendo un passo indietro e tornando a sabato, da sottolineare il ricordo importante di Giovanni Doni, pilota di rally e grande appassionato di motori scomparso giovanissimo e alla cui memoria era intitolata la prova speciale del rally. Prima del via la consegna di una targa ai familiari da parte dell'amministrazione comunale.