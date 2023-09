Le Harley Davidson 'invadono' Volterra

Sono più di 230 i motociclisti arrivati ieri, domenica 24 settembre, in piazza dei Priori a Volterra per la prima edizione del raduno Harley Davidson delle Colline Pisane: 'In moto tra gusto e storia', l'appuntamento organizzato dal Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra.

Vetrina Toscana è il progetto di Regione e UnionCamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Una vera e propria invasione di motociclette con il rombo dei motori a risuonare nella scenografica cornice di piazza dei Priori. “Siamo felici di aver organizzato un evento capace di richiamare a Volterra tantissimi motociclisti, bikers e appassionati del mondo Harley - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - questa iniziativa è nata proprio con l'intento di valorizzare, in un contesto di promozione turistica, la storia, le bellezze e le specialità eno-gastronomiche del territorio, in un'affascinante esperienza all'insegna del gusto, della tradizione e della cultura coniugata con la bellezza e il fascino dell'iconica motocicletta conosciuta in tutto il mondo”.

“Dopo l'ingresso da via San Lino e via Ricciarelli in Piazza dei Priori la visita è proseguita in un itinerario gastronomico che ha visto i partecipanti gustare le specialità del territorio nei ristoranti di Volterra, per poi concludere la giornata con la visita guidata della città e l'ingresso gratuito al Museo Guarnacci, uno dei musei etruschi più antichi ed importanti d’Italia - spiega il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi - siamo veramente soddisfatti per l'ampia partecipazione che ha caratterizzato questa prima edizione”.

Questi i ristoranti aderenti e i piatti tipici proposti: La Terra di Mezzo (salsiccia ubriaca), La Vecchia Lira (pici al rogo con mortadella di Prato), Osteria dei Poeti (petto d'anatra), Ristorante Da Beppino (pappardelle al cinghiale), Ristorante Don Beta (gnocchi gnudi), Ristorante Etruria (trippa alla volterrana), Ristorante Il Porcellino (il peposo), Ristrorante Pizzeria Alla Vecchia Maniera (zuppa alla volterrana), Osteria La Pace (pici al cinghiale), Chic&Shock (panino con cinghiale alla volterrana), Dolceria del Corso (panpepato), Enoteca Del Duca (guancia di manzo al Chianti), Antica Taverna (cinghiale dolce e forte), Le Cantine del Palazzo (lampredotto e giardiniera croccante), Il Giardinetto (pizza tartufina con crema al tartufo), Il Rifugio.