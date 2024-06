Da Giustiauto presentata in anteprima la nuova Alfa Romeo Junior

La città di Pisa e la sua Concessionaria Stellantis Giustiauto, interamente rinnovata secondo le più moderne linee guida di Casa Madre, ancora una volta sono state il palcoscenico ideale per svelare in anteprima il nuovo B-SUV del prestigioso Brand Alfa Romeo. Stellantis, infatti, ha di nuovo selezionato Giustiauto e Pisa per dare inizio al tour itinerante che porterà da qui a fine agosto la nuova Alfa Romeo Junior in alcune località della Penisola.

Da Giustiauto, Concessionaria Ufficiale Alfa Romeo per la città di Pisa e tutta la sua Provincia, l’intera giornata è stato organizzata in modo da coniugare la possibilità di contatto più riservato con la vettura, grazie ad appuntamenti one to one mattutini con il Consulente Expert, con l’evento di Reveal vero e proprio che ha consentito al grande pubblico intervenuto di festeggiare la nuova nata della Casa. Dalle 18.30, infatti, ha preso il via un esclusivo Cocktail Party. Come in un club, i presenti hanno potuto vivere una esperienza immersiva ed emozionale, con il rosso e il nero che hanno preso vita in un gioco di luci, ombre e sfumature che hanno animano il contesto dell’evento di anteprima di Alfa Romeo Junior. Per l’occasione è stata anche configurata dal DJ una colonna sonora customizzata. Il Catering ha deliziato i presenti con food e drink dedicati a tema rosso, come il colore di riferimento del Brand Alfa Romeo.

La sportività diventa compatta e l’Auto che non c’era. Questi sono i due slogan che meglio descrivono questo nuovo prodotto così interessante e che rappresenta un simbolico 'ben tornato' a chi ha amato Giulietta e Mito, ed un caldo benvenuto a nuove generazioni di Alfisti. Alfa Romeo Junior si inserisce nel segmento di mercato più apprezzato in Italia ed Europa, quello dei B-SUV, e ne ridefinisce i canoni di bellezza, con il suo Design italiano opera del Centro Stile Alfa Romeo di Torino.

Con le sue motorizzazioni, Alfa Romeo Junior è adatta a soddisfare le esigenze di tutti i clienti grazie al motore più tradizionale ibrido senza spina con architettura 48V a geometria variabile e 136CV, e a quello full electric con batteria da 54kWh in due varianti di potenza da 156Cv e 240CV. Del resto, Junior è l’unica vettura nella categoria delle compatte premium ad offrire anche la variante a trazione Q4 con gestione automatizzata dell’asse posteriore.

I Consulenti Expert della Concessionaria Giustiauto nelle sue sedi di Pisa e di Cascina sono a disposizione dei clienti che vogliono approfondire la conoscenza di questo prodotto e anche procedere ad ordinarlo. Nel mese di giugno, Alfa Romeo Junior Ibrida Senza Spina 1.2 136 CV Hybrid eDTC6 è offerta al prezzo promo di 26.033€ oltre IPT con 3.000 euro di incentivi statali (in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro4).