Pontedera, Mitsuba Italia incontra Ducati per il nuovo Multistrada V4

E' una sinergia che funziona quella che unisce Ducati, lo storico brand emiliano del mondo delle due ruote, e Mistuba, la multinazionale giapponese la cui filiale italiana ha sede a Pontedera. Con la tecnologia a fare da trait d’union il risultato si può toccare con mano e provare su strada mercoledì 12 maggio alle ore 10, quando sarà presentata la nuova Ducati Multistrada V4, quarta generazione del crossover, che monta un componente realizzato dallo stabilimento italiano di Mitsuba. L’evento si terrà negli spazi di Mitsuba Italia, in via Marco Biagi 12 a Pontedera; saranno presenti Iwashita Kazuo, amministratore delegato di Mitsuba, Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana (UIP), Matteo Franconi, sindaco di Pontedera. Per l’occasione sarà possibile visitare le linee produttive e l’intero stabilimento che, per standard qualitativi, rappresenta un player rilevante per il comparto industriale pisano.

Mitsuba, la multinazionale giapponese specializzata nella progettazione e produzione di componenti elettromeccanici per motocicli di media e grossa cilindrata, è stata inserita dalla casa motociclistica emiliana nel programma di eventi denominato 'Multistrada V4-Onboard Partners Tour': per una settimana, nella sede di Pontedera, sarà esposta una delle moto bestseller Ducati su cui è montato il motorino di avviamento Mitsuba denominato SM18. Oltre all'aspetto commerciale, ci sono lavoro e ricerca alla base dello sviluppo di un prodotto che fa brillare gli occhi agli amanti del genere e che rappresenta il contributo di realtà capaci di incontrarsi nel nome dell’eccellenza portando ricadute occupazionali sui rispettivi territori. Dal 2008 Mitsuba Italia si è trasferita a Pontedera e da allora ogni anno ha incrementato fatturato e personale: oggi conta 90 dipendenti. Le prospettive di medio termine sono di ulteriore crescita e questo permetterà all’azienda di continuare a innovare e proseguire la sua indole espansiva anche in termini di impiego; ciò avrà sicuramente un ulteriore impatto positivo sul territorio.

La qualità e l’innovazione dei suoi prodotti hanno permesso a Mitsuba Italia di diventare fornitore Premium dei clienti europei più prestigiosi del mercato delle due ruote: Ducati, Bmw, Triumph, Ktm, Honda, Betamotor. In un continuo percorso di miglioramento tecnologico e di crescita, Mitsuba Italia è fiera di essere parte di progetti prestigiosi come il nuovo Ducati Multistrada V4. La tecnologia di avviamento dei motori Ducati è alquanto innovativa e avveniristica: negli anni il team di sviluppo Ducati ha messo a punto un sistema di avviamento molto efficiente, che combina la distribuzione desmodronica, che contribuisce a generare motori dalle prestazioni superiori e con attriti meccanici ridotti, con la tecnologia Mitsuba, volta a sviluppare e produrre motorini di avviamento compatti nelle dimensioni e leggeri nel peso.

Risultato di questo felice incontro è il nuovo Crossover: nato per dominare tutte le strade, si porterà con sé un pezzo di eccellenza toscana e in particolare della provincia di Pisa. Patrizia Alma Pacini, presidente Uip sottolinea: "La nostra provincia vanta eccellenze in molti settori industriali. Uip è fortemente impegnata nel promuovere e far conoscere il più possibile nel nostro territorio aziende come Mitsuba, una realtà multinazionale posizionata su un territorio fertile per la realtà produttiva, che con i suoi prodotti riesce ogni anno a raggiungere nuovi traguardi accrescendo sempre di più personale e fatturato".